РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 янв. В роддоме подмосковного Королева 25 января пройдет День открытых дверей, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

День открытых дверей начнется в 11:00 по адресу: улица Октябрьская, дом №30.

«В субботу, 25 января, в Королевском роддоме состоится очередной День открытых дверей. Мы приглашаем будущих родителей познакомиться с медицинским персоналом нашего учреждения, осмотреть отделения и палаты роддома», – сказал собеседник.

Также будущие родители смогут получить подробные ответы на все интересующие вопросы.

Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.