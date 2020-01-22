РИАМО - 22 янв. В Московском, в дачном некоммерческом товариществе «Полянка Лапшинка» планируют возвести новый храм, строительство уже согласовали с Градостроительно-земельной комиссией города Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Храмовый комплекс появится на земельном участке площадью 0,05 гектара.

«Суммарная поэтажная площадь храма может составить 300 квадратных метров, его высота не превысит 50 метров», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Сейчас там расположена часовня. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы будет вынесен на публичные слушания.