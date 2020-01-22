РИАМО - 22 янв. После сообщения о том, что в одном из прудов Лефортовского парка жители обнаружили мертвую утку, специалисты взяли пробы воды из водоема, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Инспекторы департамента природопользования выехали на место и взяли пробы воды. Других мертвых уток обнаружено не было», - сказал собеседник агентства.

Ранее член совета депутатов Лефортова Александра Андреева в Facebook опубликовала информацию о том, что утром в среду в одном из прудов Лефортовского парка местные жители обнаружили мертвую утку.