РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. Более 300 человек приняли участие в экологическом семинаре «Жизнь в стиле ЭКО - будущее современного человека», который прошел на базе школы №12 в Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» главный эксперт комитета по образованию администрации Подольска Светлана Рагулина.

«В школе №12 прошел второй ежегодный городской экологический семинар «Жизнь в стиле ЭКО – будущее современного человека». В нем приняло участие около 120 представителей школ города и воспитателей детских садов, а также более 200 ребят. На семинаре своим опытом поделились педагоги, прошли мастер-классы. О федеральном экологическом проекте «Разделяй и умножай», в котором уже участвуют более 100 подольских школьников, рассказала координатор проекта Елена Белоусова», – сказала Рагулина.

По ее словам, экологическое образование учащихся является одним из приоритетных направлений. Оно помогает формировать новый образ жизни, который характеризуется в гармонии человека с окружающей средой. В течение 2020 года школы будут принимать активное участие в различных городских акциях, в том числе по сбору макулатуры, сбору пластиковых крышечек, развешиванию скворечников и кормушек.

«Новое направление работы – воспитание эковолонтеров совместно с федеральным экологическим проектом «Разделяй и умножай». Ребята седьмых, восьмых, девятых классов прошли на городском семинаре 15 января в школе №34 обучение по раздельному сбору отходов, всего более 100 человек. Теперь они выходят в школы как волонтеры, чтобы работать с малышами и включать их в добрые дела», – сказала Рагулина.

По словам Белоусовой, в настоящее время организаторы проекта ждут обратной связи от эковолонтеров, когда ученики школ зарегистрируются на сайте проекта и начнут выполнять задания. По итогам их волонтерской деятельности в апреле 2020 года сформируют списки ребят, которые получат волонтерские книжки. Эти книжки дадут дополнительные баллы при поступлении в вуз и станут основанием для получения повышенной стипендии. Выдаются книжки с 14 лет, то есть с 7 класса ребята могут участвовать в проекте.

Белоусова поговорила с учителями о программе раздельного сбора отходов и дала рекомендации, как лучше информацию преподать ученикам. Педагогам дали контакты с кураторами проекта и предложили методические материалы. В будущем планируются экосеминары со школьниками, экопраздники и экофестивали в Подмосковье, в которых смогут принять участие все желающие.