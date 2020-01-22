РИАМО - 22 янв. В школы Подмосковья направили рекомендации по работе с родителями с целью профилактики употребления детьми снюса, сейчас многие родители и дети не осознают опасность употребления снюса, сообщила заведующая отделом профилактики асоциальных явлений управления дополнительного образования и воспитания детей министерства образования Московской области Татьяна Хвостова.

«С целью профилактики употребления несовершеннолетними снюса и других психоактивных веществ было направлено письмо в образовательные организации с рекомендацией, как проводить работу с родителями», - сказала Хвостова.

Она также добавила, что подростки начинают употреблять снюс, так как он незаметен для родителей. При этом ребенок получает огромную дозу никотина.

«Ни родители, ни дети не осознают опасность употребления снюса. Не предполагают, что снюс может вызывать такую же зависимость, как и наркотики», - добавила Хвостова.

Снюс – разновидность табачного изделия, которое помещается в пространство между губой и десной и через некоторое время никотин всасывается в кровь. Никотиносодержащие смеси вызывают серьезные заболевания полости рта, в четыре-шесть раз повышается риск заболеть раком глотки и полости рта.