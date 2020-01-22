РИАМО - 22 янв. Следователи проводят проверку по факту инцидента с ребенком на юге Москвы, родители закрылись с ним в квартире и не пускают представителей органов опеки, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«На сайте одного из федеральных каналов сообщается, что мужчина в квартире жилого дома по улице Восточной угрожает выбросить ребенка из окна. К месту происшествия незамедлительно выехали следователи столичного ГСУ СК России», – сказала Иванова.

По ее словам, на месте ЧП работают представители органов опеки и намерены проверить условия жизни несовершеннолетнего. Взрослые, находящиеся с ребенком в квартире, дверь не открывают.

В настоящее время сотрудники спасательных служб пытаются попасть в квартиру.