РИАМО - 22 янв. Закон о продаже несовершеннолетним снюса на территории Московской области могут принять уже в феврале, Подмосковье станет шестым регионом в стране, принявшим подобный закон, сообщил журналистам председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политике Мособлдумы Андрей Голубев.

«Мы действуем в рамках установленных правил и регламента областной думы. Когда принимаются такие законы, которые что-то ограничивают на потребительском рынке, они должны проходить предусмотренную законом процедуру оценки регулирующего воздействия на субъекты предпринимательства. Мы надеемся, что в феврале мы выйдем на принятие закона», - сказал Голубев.

Он добавил, что все предприниматели Московской области поддерживают принятие подобного закона.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковья Ксения Мишонова добавила, что готовящийся законопроект следует дополнить правовыми нормами о запрете рекламы снюса.

«Мы считаем, что данный законопроект следует дополнить правовыми нормами о запрете рекламы, стимулировании продажи бестабачных жевательных смесей и продуктов, содержащих никотин», - добавила Мишонова.