РИАМО - 22 янв. Сотрудники муниципального управления МВД России «Орехово-Зуевское» проверят распространение в интернете оскорбляющей чувства верующих информации, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По данным СМИ, жалоба поступила на запись выступления комика Александра Долгополова, опубликованную в Сети. На выступлении комик мог оскорбить чувства верующих своими шутками.

«В МУ МВД России «Орехово-Зуевское» из городской прокуратуры поступило обращение гражданина», - говорится в сообщении.

Полицейские проверят данные об оскорблении чувств верующих. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сам Долгополов сообщил о том, что в стендап-клуб, в котором он выступает, поступил запрос из МВД.