РИАМО (МЫТИЩИ) – 22 янв. Строители приступили к монтажу пролетного строения путепровода, который соединит улицы Фрунзе и Мира в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сооружение будет проходить над железнодорожными путями Ярославского направления МЖД. Путепровод улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города Мытищи, а также обеспечит дополнительный выезд из города на Ярославское шоссе, разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте. Завершить строительство путепровода планируется в середине 2021 года.

«В настоящий момент завершается устройство опор путепровода и продолжается сборка металлоконструкций. Общий их вес составит порядка 930 тонн. В апреле планируется приступить к надвижке пролетного строения над железной дорогой. Завершить работы по монтажу пролета планируется в августе, а затем строители приступят к бетонированию проезжей части путепровода», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Строительство сооружения ведется с октября 2018 года. Общая протяженность путепровода с подходами составит 2 километра, из них длина эстакады – 159 метров. Количество полос движения – от 2 до 4 в зависимости от участка.

Перспективная пропускная способность дороги – порядка 50 тысяч автомобилей в сутки с расчетной скоростью движения по основному ходу – 80 километров в час, а на съездах – 70 километров в час. Также на путепроводе будут установлены дорожные знаки, системы видеонаблюдения и шумозащитные экраны, высота которых составит 8 метров.

Строительство объекта осуществляется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из дорожного фонда региона.