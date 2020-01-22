РИАМО - 22 янв. Власти Подмосковья рассчитывают на дальнейшее взаимодействие с обновленным федеральным правительством, особенно актуальными темами являются сферы образования и здравоохранения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В России сформировали новый состав правительства. В него ввели девять новых министров и шесть вице-премьеров. Ряд министров прошлого кабмина сохранили свои должности.

«Я думаю, что это люди, которые знают, как устроены процессы на земле и имеют стратегическое видение, поэтому, конечно, мы очень все рассчитываем на дальнейшее взаимодействие с правительством по каждому из направлений, но и что важно — это цифровизация всех процессов, особенно контрольно-надзорных. Она крайне необходима для того, чтобы обеспечить другие скорости изменений и прозрачность, конечно», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что образование и здравоохранение являются очень актуальными темами, о чем и говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Поэтому для властей Подмосковья приоритетом является улучшение этих отраслей.

«Очевидно, что сегодня экономика всему голова и мы просто обязаны, каждый на своем месте, обеспечить экономическое развитие страны. Для этого нужно убрать барьеры, получить доступ к инвестициям, потому, что, как известно, в экономике без притока инвестиций отечественных и зарубежных, сложно рассчитывать на рост. Ну и максимально комфортной сделать работу бизнеса – мы в Московской области этим подробно занимаемся», — добавил губернатор.

Он отметил, что в каждом индустриальном парке и свободной экономической зоне региона стараются снять с предпринимателей «всю головную боль». В Подмосковье также есть специальные подразделения по содействию бизнесу. В то же время, по мнению Воробьева, ключевым является доступ к ресурсам.

«С абсолютным большинством правительства мы взаимодействовали и ранее в рамках налоговой службы, и в рамках иных направлений: здравоохранение, образование. <…> (Министр просвещения РФ) Сергей Кравцов - очень подробно обсуждали те параметры, которые поставил президент, <…> это система оценки образования, которая предполагает наличие практических навыков, умения применять на практике то, что ты учишь в школе. Поэтому тема образования вообще ключевая так же, как и здравоохранение, поэтому здесь мы наиболее плотно всегда взаимодействовали», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор также отметил, что очень важен строительный блок.

«И для Москвы, и для Московской области, для других крупных регионов — Марат Шакирзянович (Хуснуллин, зампред правительства РФ – ред.), он профессионал, он знает детали, нюансы в строительной регуляторике. Я уверен, что здесь тоже будет много важных, а, самое главное, выверенных решений», — заключил Воробьев.