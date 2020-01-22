РИАМО - 22 янв. Госавтоинспекция Московской области предупредила водителей Подмосковья о выпадении мокрого снега, автолюбителям стоит быть особо осторожными на дорогах в непогоду, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Московской области рекомендует автолюбителям строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать правильную модель поведения на дороге», - говорится в сообщении.

Также автолюбителям рекомендуют управлять машиной со скоростью, не превышающей установленного ограничения и учитывать интенсивность движения, состояние автомобиля и видимость на дороге.

Пешеходам советуют быть внимательными и осторожными, особенно при переходе проезжей части, потому как на зимней дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. С помощью световозвращающих элементов им следует обозначить свое присутствие на дороге в таких условиях.

Личный состав подмосковной Госавтоинспекции, принимая во внимание неблагоприятный прогноз погоды, нацелен на оказание помощи участникам дорожного движения.

Водителям, попавшим в аварию или иную нештатную ситуацию на подмосковных дорогах, всегда придут на помощь сотрудники ГИБДД. В таких случаях нужно звонить в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону 8-495-688-81-71 или на единый номер 112.