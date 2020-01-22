РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 янв. Подъезд многоквартирного дома в поселке Томилино городского округа Люберцы оборудовали пандусом и поручнем, сообщил начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский» Геннадий Мушанов.

«На входной группе подъезда жилого дома №46 по улице Гоголя были установлены пандус и поручень. Работы выполнила управляющая компания ООО «Содействие» в рамках программы «Доступная среда», – сказал Мушанов.

Также силами управляющей компании отремонтировали лестничный поручень в местах общего пользования третьего подъезда в доме №54, корпус 1 по улице Гоголя. Данные работы выполнили по просьбе жильцов.