В среду днем в столице начался сильный снегопад, видимость сильно ухудшилась. На севере столицы снег падает хлопьями. Из-за белой пелены снизилась видимость – так, из-за снега не видно высотки «Москва-Сити».

Пользователи соцсетей делятся фотографиями заснеженной столицы.

Как заставить москвичей перестать бежать и начать глупо улыбаться всем встречным? Достаточно им просто 22 января наконец показать настоящую метель хоть на 10 минут.

«Честно говоря, не понимаю людей, высказывающих свою радость от «европейской зимы». Вы где родились-то, родимые? Какая ж зима без снега?» - удивляется пользователь instagram hobbybox.

«У нас наконец повалил снег. В этом году Москву снег решил обойти Москву и другие города России стороной, но вот погода сменилась и у нас снова зима» - делится пользователь соцсети.

«Привезли снег из Сибири! Не благодарите, москвичи..» - alexey.grinko

Водители вынуждены снизить скорость на дорогах. Пешеходам приходится закрывать глаза от снега, чтобы видеть, куда идти.

Как сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы, местами также отмечается гололед. Вечером из-за снегопада на дорогах могут образоваться пробки. Водителям рекомендуют пересесть на метро, МЦК и МЦД.

Ранее синоптики предупреждали, что в середине недели в Москву придет кратковременное похолодание. Уже к вечеру 22 января похолодает, в ночь на 23 января ожидается мороз до минус 6 градусов. Днем в столице будет минус 4-2 градуса, ожидается метель.