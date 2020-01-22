РИАМО (МЫТИЩИ) – 22 янв. Порядка 100 пенсионеров из нескольких муниципалитетов Подмосковья приняли участие в открытой тренировке на коньках в Мытищах, сообщила начальник Мытищинского управления социальной защиты населения Светлана Скворцова.

В среду в Ледовом дворце «Арена Мытищи» в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» состоялась открытая тренировка на коньках. В мероприятии приняли участие представители старшего поколения из девяти муниципалитетов Московской области, в том числе из Мытищ.

«Сегодня к нам приехали делегации из девяти разных округов Московской области. Общая численность участников около 100 человек. Мытищи всегда очень гостеприимны, всех напоили чаем и вкусным напитком – глинтвейном, но безалкогольным, потому что всем выходить на каток. В Мытищах пользуются популярностью все 10 активностей. У нас уже около 1,5 тысячи участников проекта, которые ходят, занимаются регулярно и пробуют себя в разных направлениях программы», – сказала Скворцова.

В мероприятии приняли участие представители старшего поколения из городских округов Раменского, Мытищи, Королев, Ивантеевка, Химки, Красногорск, Одинцово, Реутов, и Дмитров.

«Я давно не стояла на коньках – думала сейчас встану и тяжело будет. А в итоге все отлично, мне очень нравится атмосфера – праздничная, все дружелюбные, улыбаются. Я всегда спортом занималась, коньками, правда, поменьше, я в основном катаюсь на лыжах и велосипеде», – отметила жительница Мытищ Нина Лыкова.

Приветственное слово для участников тренировки сказали заслуженный мастер спорта Виктор Шалимов, заместитель главы администрации Мытищ Елена Стукалова, начальник Мытищинского управления социальной защиты населения Светлана Скворцова.

В конце мероприятия все участники получили памятные мытищинские сувениры.