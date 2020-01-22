РИАМО - 22 янв. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова генеральным прокурором Российской Федерации, Краснов пообещал, что изменения в работе ведомства будут направлены на улучшение жизни россиян, сообщает Nation News.

Краснов объявил, что не будет вводить новые функции по надзору в Генпрокуратуре. Он считает, что нужно улучшить результат уже действующих функций.

«Он заявил, что изменения в работе Генпрокуратуры РФ будут нацелены на то, чтоб улучшать жизнь людей», — говорится в материале.

Краснов начал работать в органах прокуратуры с 1997 года. В 2007 году он перешел на работу в Следственный комитет. В 2016 году его назначили зампредом СК РФ.