РИАМО - 22 янв. С помощью билетопечатающих автоматов (БПА) в течение 2019 года пассажиры электричек купили свыше 143 миллионов проездных документов, что за 2,4% больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Больше всего билетов в БПА приобрели пассажиры на головных вокзалах Москвы (чаще всего Ярославский, Курский вокзалы), а также на станции Железнодорожная. Почти половина платежей за проездные документы совершается безналичным способом - 47,2%», - говорится в сообщении.

Билетопечатающие автоматы являются востребованным каналом продажи билетов и абонементов на пригородные поезда.

В прошлом году в рамках развития на устройствах БПА ввели опцию. Которая позволяет оплатить несколько билетов за одну банковскую операцию. Также теперь пассажир может в рамках одной сессии внести плату за билет и дополнительную услугу (провоз домашних животных, велосипедов, крупногабаритного багажа).