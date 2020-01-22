РИАМО - 22 янв. Налетчики в масках избили сторожа, после чего похитили игрушки и средства гигиены со склада на юге Москвы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошел на 2-м Кожуховском проезде в ночь на 20 января. В полицию обратился сторож складских помещений, который заявил о грабеже.

«Двое неизвестных в масках-балаклавах вошли в бытовку и избили сторожа склада. Злоумышленники взломали замки металлических контейнеров и похитили товар – игрушки и средства гигиены, после чего скрылись на авто», – сказал собеседник агентства.

Общий ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полиция устанавливает подозреваемых.