РИАМО - 22 янв. В Московской области создадут рабочую группу для реализации президентского указа, связанного с диверсификацией оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в рамках которой к 1 июня планируют разработать новый механизм поддержки ОПК, сообщил в среду начальник управления промышленной политики министерства инвестиций и инноваций Подмосковья Олег Исаев.

В среду в доме правительства Московской области прошло заседание совета директоров организаций ОПК, расположенных на территории Подмосковья.

«Мы предлагаем сформировать рабочую группу из предприятий Московской области для выработки дополнительных мер поддержки, возможно, на региональном уровне, которая бы обеспечивала выполнение указов президента. Для этого мы просим каждого после мероприятия определить ответственного за диверсификацию в рамках рабочей группы», - сказал Исаев.

Он добавил, что предложения по дополнительной мере поддержки можно направить на почту mii@mosreg.ru до 27 января.

«Дальше на ежемесячной основе начинаем проводить встречи с рабочей группой для определения возможных механизмов. Если механизм поддержки мы выработать сможем, а я уверен, что это так, то мы планируем до 1 июня этого года этот механизм представить губернатору и согласовать», - уточнил Исаев.

По его словам, к концу года региональную поддержку по диверсификации ОПК можно будет запустить.

Он напомнил, что по указу президента России к 2025 году необходимо увеличить объем производства гражданской продукции предприятиями ОПК до 30%, а к 2030 году – до 50%.

«Мы смогли получить информацию от 107 предприятий из 122. По итогу этой информации 34 предприятия планируют выполнить целевые показатели, 20 предприятий выпускают гражданскую продукцию, но целевые показатели на сегодняшний день не выполняются, нет четкого понимания, что они будут выполнены, и 53 предприятия пока не планируют выпуск гражданской продукции», - отметил Исаев.