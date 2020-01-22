РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 янв. В Подольске 26 января начнутся игры первого этапа Кубка Подольска по мини-футболу среди дворовых команд в возрастных категориях до 14, 16 и 20 лет, сообщается на сайте администрации горокруга.

Турнир является уникальной возможностью для молодежных дворовых команд округа сыграть в мини-футбол на настоящих площадках. В 2020 году соревнования пройдут уже в четвертый раз, предыдущие мини-футбольные турниры собирали каждый год около 50 команд во всех возрастных категориях. Организаторы – Подольская федерация футбола, ФК «Витязь» и МФК КПРФ.

«Традиционно все мероприятия для дворовых команд бесплатные. Турнир для игроков до 16 лет пройдет 26 января в ФСК «Заречье», начало в 15:30, до 20 лет – 2 февраля в СК «Богатырь», начало в 13:00, до 14 лет – 1 марта в УСЦ «Юность», начало в 10:00», – говорится в сообщении.

Для участников Кубка Подольска по мини-футболу до 14 лет проведут мастер-класс игроки МФК КПРФ – серебряного призера мини-футбольной Суперлиги, участника Финала четырех Лиги чемпионов. У ребят будет отличная возможность не только узнать что-то новое, но и сразу применить это на практике.

Проведение мастер-классов становится уже доброй традицией для юношеских мини-футбольных турниров. В разные годы занятия проводили Вагнер Перейра Каэтано, более известный как Пула, Александр Коробейников, Георгий Замтарадзе, Артем Ниязов, Глеб Разоренов и Денис Бурков. Кто поделится с ребятами секретами мастерства на этот раз, станет известно перед датой проведения мастер-класса и турнира.

Каждый год мини-футбольные баталии вызывают огромный интерес у детско-юношеских команд. Но в список участников попадут первые 16 команд, подавшие заявку и оформившие заявочный лист на турнир. Остальные коллективы войдут в резервный список ожидания. Узнать подробности регламента соревнований и заявить свою команду можно в группе «Футбол в Подольске: до 14, 16, 20 лет» в соцсети «ВКонтакте».