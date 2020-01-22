РИАМО – 22 янв. Литературно-музыкальная гостиная к юбилею композитора Александры Пахмутовой состоится во Дворце культуры деревни Демихово Орехово-Зуевского городского округа 30 января, вход на мероприятие свободный, сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Вокальный ансамбль «Созвучие» приглашает всех желающих на литературно-музыкальную гостиную «И песни останутся юными» в честь юбилея композитора Александры Пахмутовой. Событие пройдет 30 января. Вход свободный», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, концерт состоится в Демиховском Дворце культуры по адресу: деревня Демихово, улица Заводская, дом №8. Начало мероприятия в 18:00. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8(496)416-05-17.