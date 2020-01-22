РИАМО - 22 янв. В среду днем в столице начался сильный снегопад, видимость сильно ухудшилась, передает корреспондент РИАМО.

На севере столицы снег падает хлопьями. Из-за белой пелены снизилась видимость – так, из-за снега не видно высотки «Москва-Сити».

Водители вынуждены снизить скорость на дорогах. Пешеходам приходится закрывать глаза от снега, чтобы видеть, куда идти.

Как сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы, местами также отмечается гололед. Вечером из-за снегопада на дорогах могут образоваться пробки. Водителям рекомендуют пересесть на метро, МЦК и МЦД.

Ранее синоптики предупреждали, что в середине недели в Москву придет кратковременное похолодание. Уже к вечеру 22 января похолодает, в ночь на 23 января ожидается мороз до минус 6 градусов. Днем в столице будет минус 4-2 градуса, ожидается метель.

Однако к концу недели в городе снова потеплеет, температура на выходных может подняться до +4 градусов.