РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 янв. Мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья провели в подмосковном Красногорске в среду, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

По маршруту, которым ежедневно пользуется инвалид-колясочник, руководитель местного отделения общественной организации «Колесница» Андрей Плахута, прошли представители Общественной палаты Московской области, администрации горокруга, Красногорского управления соцзащиты населения и общественной организации инвалидов.

«В рамках деятельности Общественной палаты Московской области предусмотрены мониторинги доступной среды во всех городских округах. Мы уже провели более 15 таких мероприятий. В Красногорске посмотрели объекты социальной инфраструктуры, МФЦ, налоговую, почту, посетили очень красивый парк», – сказал член Общественной палаты региона Николай Ханин.

По его словам, подобные мониторинги направлены на то, чтобы выявить «узкие» места в муниципалитетах, обратить на них внимание и приложить усилия к тому, чтобы среда стала доступной.

«Мы отмечаем, что усилия городской администрации видны, многое сделано. Но говорить о том, что сделано все, будет неправильно. Есть места, на которые стоит обратить внимание. Например, благоустройство среды – бордюрных камней, пешеходных переходов. Зачастую они не обозначены направляющими, и людям с нарушениями зрения тяжело передвигаться», – добавил Ханин.

Он также отметил, что по результатам мониторинга выработают резолюцию, которая уже в начале следующей недели поступит вице-губернатору Московской области Наталье Виртуозовой.

Ханин подчеркнул, что доступная городская среда важна не только для людей с инвалидностью, но и для мам с колясками, пожилых горожан.