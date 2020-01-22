РИАМО - 22 янв. В СНТ «Михайловское» Троицкого округа столицы неизвестный вынес из частного дома сейф с крупной суммой денег и драгоценностями, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Заявление о краже в полицию поступило от 59-летней пенсионерки.

«Неизвестный разбил окно и проник в дачный дом, где совершил кражу сейфа, в котором находились 1 миллион рублей, документы и ювелирные изделия», – сказал собеседник агентства.

Общая сумма ущерба в настоящий момент устанавливается. Полиция проводится доследственную проверку.