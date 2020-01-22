РИАМО - 22 янв. В 100 парках Московской области в этом году запланировано провести более 6 тысяч различных мероприятий, в том числе и экологической направленности, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«За последнее время в подмосковных городах установилась замечательная традиция – отмечать День города яркими и запоминающимися мероприятиями на территории парков. В 2020 году масштабные празднования состоятся в 20 городах», - говорится в сообщении.

Мероприятия в честь Дня города пройдут в Королеве, Химках, Красногорске, Одинцове, Люберцах, Балашихе, Домодедове, Клину, Видном, Реутове, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Раменском, Подольске, Мытищах, Дмитрове, Ногинске, Наро-Фоминске, Серпухове и Воскресенске.

Каждый год на территории более 80 парков региона отмечают государственные праздники (Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы и другие). Всего ежегодно таких мероприятий проходит свыше 1 тысячи, их посещают порядка 5 миллионов человек.

Также популярностью в парках пользуются мероприятия, которые проходят на постоянной основе. Например, «Манжосовская лыжня» в парке имени Л. Лазутиной в Одинцове, «Фестиваль урожая» в парке островского в Ступине.

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