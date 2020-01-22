РИАМО - 22 янв. В Москве начался снегопад, на дорогах к вечеру среды ожидается гололедица, водителям рекомендовали снизить скорость, а пешеходам быть внимательнее при переходе проезжей части, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«К вечеру ожидается понижение температуры до минусовых значений. Возможно образование гололедицы. Обращаемся к водителям с просьбой снижать скорость, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами», - говорится в сообщении.

Пешеходам посоветовали не спешить, внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части дороги. Также рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде.

В мегаполисе до 24 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.