РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 янв. Центр культуры и семейного досуга «Томилино» подмосковных Люберец приглашает людей старшего поколения 23 января на мастер-класс по хореографии «Учимся танцевать», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Мероприятие подготовлено в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие».

«Занятие проведет руководитель хореографического коллектива «Пируэт» Лариса Иванова. На уроке планируется освоение базовых хореографических движений и разучивание танца вальс. Начало мастер-класса в 15:00. Вход свободный. Возраст участников от 50 лет», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Томилино, улица Пушкина, дом №34.