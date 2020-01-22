РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в Подольске поставил более 18 тысяч комплектов боевой экипировки «Ратник» в Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году, сообщается на сайте предприятия.

ЦНИИТОЧМАШ Госкорпорации Ростех в 2019 году полностью выполнил годовой план государственного контракта по поставкам в ВС РФ комплектов боевой экипировки «Ратник». Комплекты были поставлены в шести вариантах: базовый, командира, снайпера, пулеметчика, стрелка, экипажа бронированной машины.

«Оборонный заказ 2019 года выполнен полностью и в установленный срок: сухопутные войска и ВДВ получили в общей сложности 18 тысяч комплектов боевой экипировки. Комплект состоит из пяти интегрированных систем: поражения, защиты, управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения – такое сочетание обеспечивает максимальную эффективность бойца и его защищенность в боевых условиях», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Комплект боевой экипировки «Ратник» предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения – от минус 40 до плюс 50 градусов. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое – не менее трех суток.

Работа над боевой экипировкой второго поколения «Ратник», в которой участвовало почти 80 предприятий (головное – ЦНИИТОЧМАШ), продолжалась около четырех лет. В 2014 году «Ратник», включающий в себя новейшие высокотехнологические разработки, отличающийся модульной компоновкой и приспособленный для действий в разных условиях и любое время суток, был принят на вооружение.