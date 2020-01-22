РИАМО - 22 янв. Московский зоопарк опубликовал в Instagram видео, как панда Жуи играет со снеговиком и разрушает его в процессе.

Жуи сначала отламывает снеговику голову, а затем катает ее, чтобы достать морковку, которая служила носом для снеговика. Жуи с удовольствием съедает морковку и после окончательно разрушает снеговика.

«Знаете, почему зима все никак не наступит и снега с каждым днем не прибавляется? У нас появилась одна теория. Возможно, в этом виноват Жуи, который жестоко расправился со снеговиком в начале декабря и так напугал зиму, что она решила не иметь дела с пандой и не приходить вовсе», — говорится в описании к видео.

Панд Жуи и Диндин привезли из китайской провинции Сычуань в Москву в конце апреля прошлого года. Бамбуковые медведи проживут в столичном зоосаде 15 лет. В то же время панды и их будущее потомство юридически принадлежат Китаю.

Право содержать больших панд имеют только ведущие зоопарки мира, которые соответствуют высоким международным стандартам. Поэтому появление Диндин и Жуи в Московском зоопарке стало для зоосада важным событием. Теперь столичный зоопарк принимает участие в программе по сохранению, изучению и размножению большой панды.