РИАМО - 22 янв. Столичные полицейские устанавливают обстоятельства пропажи 20 тонн сыра, которые перевозились на грузовой фуре из Московской области в Самару, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Партию сыра загрузили в фургон-полуприцеп в подмосковном Солнечногорске 17 января. Водитель должен был доставить груз в Самару 19 января, однако этого не произошло. Сотрудники безопасности компании нашли брошенный тягач на Ленинградском шоссе в Москве, а пустой полуприцеп позднее обнаружили в том же районе.

«Материальный ущерб устанавливается. В настоящий момент проводится проверка по факту кражи продукции», – сказал собеседник агентства.