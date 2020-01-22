РИАМО - 22 янв. В Савеловском районе столицы задержали мужчину, который нанес смертельные ножевые ранения своему отчиму-пенсионеру во время ссоры, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на 1-й улице Бебеля. Полицейские обнаружили тело 70-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями груди и живота.

«Задержан мужчина 1972 года рождения, который в ходе конфликта с отчимом, ножом нанес ему удары, от которых он скончался», – сказал собеседник агентства.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Убийство».