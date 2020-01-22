РИАМО - 22 янв. Стали известны самые популярные и самые необычные имена, которые дали детям, родившемся в столице в прошлом году, среди нестандартных - Гермиона, Один, Феникс, Реал и Данте, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве мы стараемся создать все условия, чтобы москвичам было удобно и комфортно получать услуги. Например, с 2015 года мы сделали возможным регистрацию рождения ребенка в центрах «Мои документы». Теперь эта услуга, как и многие другие, которые мы перевели в центры госуслуг, оказывается по единому стандарту», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Некоторые москвичи давали дочерям и сыновьям необычные имена. Например, поклонники серии книг о Гарри Поттере назвали дочку Гермионой. Любители древнеегипетской и античной мифологии дали девочке имя Феникс. Еще в столице в честь бога викингов назвали мальчика Одином.

Кроме того, на свет в Москве появились Гагарин, Данте, Рюрик, Ноябрина, Март, Златоцвета и Реал (в честь испанского футбольного клуба).

В топ-3 самых популярных имен для мальчиков вошли Александр, Михаил, Максим. Также москвичи часто называют своих сыновей Артемом, Иваном, Даниилом, Марком и Львом.

Пятерку самых популярных имен для девочек возглавила София, далее идут Мария, Анна, Алиса и Виктория.

Также часто москвичи дают своим детям славянские имена: Милана, Мирослава, Злата, Ярослав и Макар. Многих детей нарекали двойными именами — Лука Адриэль, Эмиль Данила, Дениз Александр, Исмаил Леон, Анисья Дарина, Мия Милана, Аделина Елизавета, Николь Феврония, Мила Стефания и София Мария.