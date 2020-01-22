РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 22 янв. В подмосковном Дзержинском произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого госпитализировали 16-летнего мальчика, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 21 января в 18:00 водитель за рулем грузовой автомашины Ford Cargo двигался по улице Академика Жукова со стороны улицы Энергетиков в Дзержинском. При повороте на улицу Денисьевский проезд, в районе дома №2 водитель фуры совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.

«В результате данного происшествия пострадал мальчик 16 лет, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в реанимационное отделение детской больницы городского округа Люберцы», – говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.