РИАМО – 22 янв. Пожарные потушили возгорание на территории тепличного комплекса в деревне Серпухова, в результате пожара пострадали люди, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

В среду в 09:37 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Петровское, территория тепличного комплекса.

«Есть пострадавшие. 10:00 – локализация пожара. 10:11 – ликвидация открытого горения. 11:39 – ликвидация пожара», – отмечается в материале.

Для тушения привлекли 13 единиц техники, 39 человек, при этом от МЧС: семь единиц техники, 22 человека.