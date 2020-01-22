РИАМО - 22 янв. В 2019 году число студентов, находящихся на целевом обучении в Московской области, выросло на 17%, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В 2018 году таких студентов было 3 тысячи человек, на сегодняшний день их свыше 3,5 тысяч.

«С прошлого года начали действовать новые требования при целевом наборе – до заключения целевого договора с абитуриентами проводится профориентационная работа», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, ожидается рост уровня подготовки и осознанности будущих студентов. Ребята все чаще интересуются данным форматом обучения, педагогическим специалистам важно понимать все нюансы и ответственность перед заключением договора.

«Например, не стоит забывать, что после завершения обучения выпускник должен будет отработать в организации, с которой заключил целевой договор, не менее трех лет. В прошлом году по договору о целевом обучении поступило 789 абитуриентов, это 31% от общего количества первокурсников», - заключила Каклюгина.