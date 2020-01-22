РИАМО - 22 янв. В подмосковных Коломне и Можайске были обновлены рекорды самого теплого дня для 21 января, сообщается на сайте «Метеовести».

21 января на столичной метеостанции ВДНХ обновился рекорд 1957 года (плюс 3,3 градуса), температура в этот день подняла до плюс 3,6 градуса. Но эти показания не стали абсолютным рекордом для мегаполиса, он остался за 1988 годом (плюс 3,8 градуса).

«В то же время в области не обошлось без рекордов: Можайск - плюс 4,3 градуса (предыдущий – плюс 2,8 градуса в 1957 году), Коломна – плюс 3 градуса (предыдущий – плюс 2,7 градуса в 1989 году)», - говорится в сообщении.