РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 янв. Полицейские из Королева помогли задержать четырех мошенников в сфере страхования, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Королев при содействии специалистов Департамента безопасности одной из страховых компаний задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования», – говорится в сообщении.

Злоумышленники на протяжении нескольких лет незаконно получали страховые выплаты за якобы происходившие несчастные случаи, предоставляя в уполномоченные компании поддельные медицинские документы, в частности – рентгеновские снимки.

По имеющейся информации, в группу входило более 30 человек, среди которых были работники медицинских учреждений, юристы, а также граждане, на которых оформлялись договоры. В настоящее время выявлено свыше 70 эпизодов противоправной деятельности в отношении 6 организаций. По предварительным данным, общая сумма ущерба превышает 20 миллионов рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны четверо предполагаемых соучастников. В ходе обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты договоры страхования, претензии, иски на иных лиц, а также печати организаций и медицинских учреждений. Возбуждены уголовные дела по статье 159.5 УК РФ», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.