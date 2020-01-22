РИАМО - 22 янв. В городском округе Солнечногорск возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, фрагменты тела которого нашли в мусорном контейнере, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«21 января 2020 года в правоохранительные органы округа Солнечногорск поступила информация об обнаружении в мусорном контейнере фрагментов тела мужчины», - говорится в сообщении.

По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело.

Специалисты назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Сейчас устанавливают личность потерпевшего, а также лиц, причастных к убийству.