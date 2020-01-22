Правительство Российской Федерации, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку 15 января 2020 года, после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Новым премьер-министром России стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин. 21 января был сформирован новый состав Правительства, в него вошли девять новых федеральных министров и шесть вице-премьеров, ряд министров прошлого кабмина сохранили свои должности.