РИАМО - 22 янв. Сотрудники полиции задержали в столичном метро 20-летнего жителя Подмосковья, который зацепился за последний вагон поезда и проехался на нем, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

«На станции метро «Печатники» сотрудник полиции при обходе станции заметил нарушителя. Молодой человек, находившийся на сцепке последнего вагона прибывающего на станцию электропоезда, спрыгнул на платформу», – сказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Инцидент на движение поездов не повлиял. Задержанным оказался 20-летний житель Московской области, который находился в состоянии опьянения.

В отношении молодого человека составили административный протокол по факту нарушения требований транспортной безопасности. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.