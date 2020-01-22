РИАМО - 22 янв. Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева дала комментарий по поводу идеи председателя Государственной думы Вячеслава Володина выписать ей штраф в размере 100 миллионов рублей за мнение актрисы о нововведении в выплатах материнского капитала, сообщает Федеральное агентство новостей.
Ранее телеведущая сказала, что, когда начнут выплачивать средства за первого ребенка отчаянные, нищие граждане, а также алкоголики, которым не на что купить водку, будут рожать по несколько детей ради денег.
Она добавила, что тогда надо начать выписывать штрафы депутатам, например, депутатам Госдумы Виталию Милонову, Василию Власову, а также журналистке Ольге Скабеевой и актеру Ивану Охлобыстину. Блогер напомнила, что чиновница Ольга Гладских как-то выразилась, что «государство вас рожать не просило», и ее тоже нужно оштрафовать в таком случае.
Водонаева заявила, что у нее появилась отличная идея, как увеличить бюджет государства – нужно внимательно посмотреть политические телешоу на российских каналах, записать бранные слова и выставить штраф нарушителям.
Володин на заседании нижней палаты парламента предложил наказать Водонаеву, оскорбившую россиян. Он учел ранее принятый законопроект, согласно которому тот, кто оскорбляет граждан России несет наказание в виде штрафа в 100 миллионов рублей.
Такое предложение поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он высказался, что блогер должна быть наказана за свои слова, которые можно счесть за «разжигание ненависти к определенной группе населения».
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