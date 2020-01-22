РИАМО - 22 янв. Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева дала комментарий по поводу идеи председателя Государственной думы Вячеслава Володина выписать ей штраф в размере 100 миллионов рублей за мнение актрисы о нововведении в выплатах материнского капитала, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее телеведущая сказала, что, когда начнут выплачивать средства за первого ребенка отчаянные, нищие граждане, а также алкоголики, которым не на что купить водку, будут рожать по несколько детей ради денег.

«Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов», - ответила Водонаева на заявление Володина о штрафе.

Она добавила, что тогда надо начать выписывать штрафы депутатам, например, депутатам Госдумы Виталию Милонову, Василию Власову, а также журналистке Ольге Скабеевой и актеру Ивану Охлобыстину. Блогер напомнила, что чиновница Ольга Гладских как-то выразилась, что «государство вас рожать не просило», и ее тоже нужно оштрафовать в таком случае.

Водонаева заявила, что у нее появилась отличная идея, как увеличить бюджет государства – нужно внимательно посмотреть политические телешоу на российских каналах, записать бранные слова и выставить штраф нарушителям.

Володин на заседании нижней палаты парламента предложил наказать Водонаеву, оскорбившую россиян. Он учел ранее принятый законопроект, согласно которому тот, кто оскорбляет граждан России несет наказание в виде штрафа в 100 миллионов рублей.

Такое предложение поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он высказался, что блогер должна быть наказана за свои слова, которые можно счесть за «разжигание ненависти к определенной группе населения».