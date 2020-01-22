РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 янв. Будущим мамам подмосковного Подольска расскажут о родах на лекции в «Школе будущих матерей» 23 января, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подольске создана «Школа будущей матери», занятия которой еженедельно проводятся в Подольском родильном доме. Она предназначена для помощи в подготовке к рождению малыша, а также для поддержки беременных. Будущие мамы получают знания об изменениях, происходящих в организме женщины в период беременности и после родов, узнают, как готовиться к родам.

«Программа школы охватывает и такие темы, как правильный образ жизни, взаимопонимание в семье, основы ухода за новорожденным, основы грудного вскармливания. Так, в оставшиеся недели января будут проведены лекции по следующим темам: 23 января – «Роды», 28 января – «Грудное вскармливание», 30 января – «Подготовка к родам», – говорится в сообщении.

В «Школе будущей матери» проводят занятия психологи, работники ЗАГСа, а также социальные работники, которые дают информацию о денежных пособиях по беременности и родам.

Занятия проходят с 13:00 до 14:00 по адресу: улица Кирова, дом №38. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-91-03.