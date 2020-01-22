РИАМО - 22 янв. За последние четыре года более 250 специалистов, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Подмосковье, получили квартиры в рамках региональной программы «Социальная ипотека», сообщил в среду генеральный директор ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

В среду в доме правительства Московской области проходит заседание совета директоров организаций оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Подмосковья.

«В 2019 году молодые специалисты получили 69 квартир по социальной ипотеке. Всего за четыре года - 254 квартиры», - сказал Обносов в ходе заседания.

Начальник управления промышленной политики министерства инвестиций и инноваций Московской области Олег Исаев добавил, что в этом году внесли изменение в критерии для участия сотрудников ОПК в программе «Социальная ипотека». С 2020 года соципотеку смогут получить сотрудники рабочих специальностей.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Ее участникам предоставляется возможность самостоятельно выбирать жилье в пределах муниципалитета, в котором они работают, или в граничащих с ним муниципалитетах Подмосковья. При этом правительство региона возмещает полную стоимость приобретаемого жилья, а участник программы платит только начисленные проценты по кредиту.