РИАМО - 22 янв. За минувшие сутки дорожные службы Подмосковья обработали противогололедными средствами свыше 14 тысяч километров дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«За минувшие сутки порядка 640 единиц специальной техники обработали противогололедными материалами свыше 14 тысяч километров муниципальных и региональных дорог. На ночном дежурстве работали порядка 1,2 тысячи комбинированных дорожных машин», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В первую очередь рабочие обрабатывали против гололедицы дороги с высоким автотрафиком и проезды к социально значимым объектам региона.

Больше всего региональных дорог обработал Истринский РУАД в Истре, Солнечногорске, Красногорске и Одинцовском округе (порядка 1,8 тысячи километров), Егорьевский РУАД на территории Егорьевска, Коломны, Воскресенска, Орехово-Зуева, Ликино-Дулева, Шатуры (около 1,7 тысячи километров).

Больше всего муниципальных дорог обработали в Богородском городском округе (около 250 километров) и в Наро-Фоминском городском округе (порядка 210 километров).

В среду в Подмосковье температура воздуха будет от минус-2 до плюс 4 градусов. Также местами прогнозируются мокрый снег или снег с дождем.

Водителям Подмосковья напомнили о соблюдении правил дорожного движения, на дорогах также следует быть внимательными и аккуратными.