РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 янв. Жительница Люберец Диана Ермакова стала победителем чемпионата ЦФО по боксу среди юниорок, сообщил председатель спорткомитета администрации городского округа Люберцы Владимир Сурков.

Чемпионат проходил с 17 по 21 января в городе Конаково Тверской области. В соревновании принимали участие более 50 спортсменов.

«Диана Ермакова заняла первое место в весовой категории до 51 килограмма, а София Исправникова стала второй в весовой категории 63 килограмма. Поздравляю девушек с великолепным результатом», – сказал Сурков.

Он добавил, что спортсменки занимаются боксом в люберецкой комплексной спортивной школе олимпийского резерва.