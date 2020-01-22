РИАМО - 22 янв. В столице возбуждено уголовное дело по факту продажи снюса несовершеннолетнему, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 7 декабря 2019 года в табачном киоске на Новом Арбате несовершеннолетнему продали жевательную никотиносодержащую смесь. Употребление этого вещества создает угрозу жизни и здоровью человека, а также приводит к никотиновой интоксикации.

«Следственными органами <…> после доследственной проверки, организованной по сообщению СМИ, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности)», – сказала собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего и лица, причастных к совершению преступления, в настоящий момент устанавливаются.

Снюс – разновидность табачного изделия, которое помещается в пространство между губой и десной и через некоторое время никотин всасывается в кровь. Снюс запрещен в большинстве стран Европы. Вещество содержит очень высокую концентрацию никотина: от 40 до 80 миллиграммов. Для сравнения, в сигарете – 10-15 миллиграммов. Никотиносодержащие смеси вызывают серьезные заболевания полости рта, в четыре-шесть раз повышается риск заболеть раком глотки.