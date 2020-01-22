РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. Конкурс на самое креативное фото проведут во Дворце культуры Люберец в рамках праздничного концерта ко Дню студента, мероприятие пройдет 24 января накануне Татьяниного дня, сообщил начальник управления по работе с молодежью администрации городского округа Борис Новиков.

«Участниками конкурса могут быть студенты, приглашенные на праздник в ДК. Это учащиеся шести вузов и ссузов, расположенных на территории округа. Их задача – сделать яркий креативный фотоснимок во время мероприятия, для этого в холле будет организована фотозона», – сказал Борис Новиков.

Под размещенными в социальных сетях фотоснимками должны стоять хештеги: #ЛюберецкийСтудент2020 и #MolodLub.

Во время праздника организаторы выберут лучшие фотографии участников, а автор самого креативного снимка, выполнивший конкурсные условия, получит приз.