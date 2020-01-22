РИАМО - 22 янв. Члены и сторонники партии «Единая Россия» в Реутове взяли на контроль ремонт жилых домов и благоустройство дворовых территорий в рамках партийного проекта «Городская среда», сообщил муниципальный координатор партпроекта Дмитрий Глабай.

«По инициативе городской администрации, в рамках муниципальной и региональной программ в 2020 году будут благоустроены 19 дворовых территорий, а также отремонтированы 271 подъезд и около 30 многоквартирных домов. Естественно, что качество, сроки и объем необходимых работ постоянно контролируются представителями нашей партии в рамках партийного проекта», – сказал Глабай.

Он напомнил, что в течение 2019 года полностью был завершен процесс обновления подъездов во всех 375 многоквартирных домах города.

«Таким образом, в рамках проекта партии «Городская среда» в 2020 году мы хотим создать еще больше благоустройства и уюта в жилых домах: начнем обновлять подъезды», – подчеркнул Глабай.

В домах проводят замену окон, кабелей, провода убирают в специальные короба, на этажах устанавливают светодиодные лампы, стены штукатурят и открашивают. Также производится обязательная замена плитки на первом этаже, полной реконструкции подвергаются входные группы. Заменяют почтовые ящики, устанавливают пандусы, козырьки с антивандальными энергосберегающими светильниками, меняют входные и тамбурные двери, дверные доводчики, клапаны мусоропровода.