РИАМО - 22 янв. Московская область готова расширять программы по обучению и переобучению сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые находятся на территории региона, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

В среду в доме правительства Московской области проходит заседание совета директоров организаций оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Подмосковья.

«У нас большой запрос от ваших сотрудников (ОПК – ред.), наших жителей на перемены. <…> Мы готовы расширять программы обучения и переобучения. Мы понимаем, что мир меняется: появляется сфера цифровизации и новые задачи», – сказал Хромов.

Он добавил, что правительство области готово выезжать рабочими группами на крупные региональные предприятия ОПК для общения с работниками, так как властям важно получать от них обратную связь.

«В этом (2019 год - ред.) году предприятия ОПК по сравнению с прошлым годом дали существенный рост по выручке. Есть небольшое снижение по количеству рабочих мест, но по плану ожидается, что выйдем <…> примерно одинаково. Крайне важно, чтобы ваши (ОПК – ред.) финансисты присмотрелись к механизмам инвестиционного налогового вычета. Это возможность не платить прибыль при модернизации и получить льготу на налог на имущество», – подчеркнул Хромов.