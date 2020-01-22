РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 янв. Жители подмосковного Королева могут помочь бездомным животным во время акции 25 января, сообщается на странице благотворительного фонда «Зоодом» в Instagram.

Благотворительная акция в помощь бездомным животным пройдет в гипермаркете «Глобус» с 10:30 до 21:30.

«В субботу, 25 января, у жителей Королева будет отличная возможность помочь нашим лохматым питомцам. Желающие смогут поработать в этот день волонтерами», – говорится в сообщении.

На акции волонтеры расскажут о необходимых вещах.

Для собак нужны гречка, рис, мясо, корма для щенков, консервы, ошейник, лакомства, пеленки. Для кошек также нужны корм, когтеточки, лежаки, игрушки. Также волонтерам нужны перчатки, бахилы, бумажные полотенца, ватные палочки и диски, пледы, наполнители, мешки для мусора, ведра с отжимом и тряпки.