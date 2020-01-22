РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 янв. Жители микрорайона Путилково Красногорска в среду смогут бесплатно посетить вечер русского романса в центре культуры и досуга, говорится в сообщении управления культуры администрации муниципалитета.

«Двадцать второго января состоится вечер русского романса «Пока горит свеча» в центре культуры и досуга. Гостей мероприятия ждет музыкальный вечер, наполненный знаменитыми русскими романсами», – говорится в сообщении.

Начало концерта в 18:30. Вход бесплатный.

МБУ «Центр культуры и досуга» расположен по адресу: Красногорск, деревня Путилково, улица Томаровича, дом №1.